Создание скрипта для сайта

Есть сайт - блог на вп https://brcinfo.ru и надо создать плагин/скрипт, который добавляет второй заголовок в статью. Как пример - https://www.samara.kp.ru/daily/27559.5/4827351/ , и тут

- вешайте камеры на видное место и имитируйте присутствие: эксперт рассказал, как обезопасить дачу зимой - первый заголовок

- эксперт Сергеев рассказал самарцам, как обеспечить безопасность дачи зимой - второй заголовок

Нужно добавить для каждого заголовка свой RSS Feed

И нужно добавить возможность отправлять/не отправлять статью в свой RSS Feed

Допустим, имеется панель, где мы можем ставить галочки "Отправить первый заголовок в RSS", "Отправить второй заголовок в RSS". При этом у каждого заголовка свой RSS

Ставим галочку и первый заголовок появляется в фиде. На второй мы ничего не ставили, следовательно в RSS второго заголовка ничего не появилось.

Если мы ставим галочку на обоих заголовках, то статья появляется и там и там, только в каждом RSS свой заголовок

Если галочки нигде не ставим, то статья появляется только на сайте