Создание скрипта для сайта

Создайте веб-приложение Магазина. В приложении должно быть минимум 3 страницы: покупатели, товары и продажи. На странице товаров должно быть разрешено введение новых товаров, а также удаление и обновление существующих. Что касается страницы покупателей, ...
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Есть сайт - блог на вп https://brcinfo.ru и надо создать плагин/скрипт, который добавляет второй заголовок в статью. Как пример - https://www.samara.kp.ru/daily/27559.5/4827351/, и тут
- вешайте камеры на видное место и имитируйте присутствие: эксперт рассказал, как обезопасить дачу зимой - первый заголовок
- эксперт Сергеев рассказал самарцам, как обеспечить безопасность дачи зимой - второй заголовок
Нужно добавить для каждого заголовка свой RSS Feed
И нужно добавить возможность отправлять/не отправлять статью в свой RSS Feed
Допустим, имеется панель, где мы можем ставить галочки "Отправить первый заголовок в RSS", "Отправить второй заголовок в RSS". При этом у каждого заголовка свой RSS
Ставим галочку и первый заголовок появляется в фиде. На второй мы ничего не ставили, следовательно в RSS второго заголовка ничего не появилось.
Если мы ставим галочку на обоих заголовках, то статья появляется и там и там, только в каждом RSS свой заголовок
Если галочки нигде не ставим, то статья появляется только на сайте
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