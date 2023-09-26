Разработать Slack-бота для экспорта в MatterMost

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка73 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цель проекта
Разработка Slack бота, который будет автоматически выполнять ежедневный экспорт каналов и чатов из Slack в Mattermost. Этот бот должен обеспечивать перенос сообщений, файлов и медиаконтента из Slack в Mattermost с минимальным вмешательством пользователя.

Основные требования

Авторизация и безопасность
Бот должен поддерживать аутентификацию через API токены Slack и Mattermost.

Конфигурация
Бот должен иметь файл конфигурации, в котором пользователь может указать настройки для экспорта, такие как каналы, чаты, временные интервалы и другие параметры.

Синхронизация сообщений
Бот должен переносить текстовые сообщения, файлы и медиаконтент (изображения, видео и аудио) из Slack в Mattermost.
Сообщения должны сохранять свою структуру, включая авторов, дату и время

Регулярное выполнение
Бот должен быть настроен для выполнения экспорта ежедневно в определенное время (настраиваемое в конфигурации)
Должна быть предусмотрена возможность запуска экспорта вручную, например, через команду в Slack.

Логирование
Бот должен вести журнал действий (лог) с подробной информацией о выполненных операциях.

Документация
Разработчик должен предоставить документацию, объясняющую, как настраивать, устанавливать и запускать бота.
Документация должна включать в себя примеры конфигурации и обработки ошибок.

Тестирование
Провести тестирование бота для проверки корректности экспорта данных из Slack в Mattermost.

3 месяца назад
guest_16806440228376
Сербия
9 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад