Разработать Slack-бота для экспорта в MatterMost

Цель проекта

Разработка Slack бота, который будет автоматически выполнять ежедневный экспорт каналов и чатов из Slack в Mattermost. Этот бот должен обеспечивать перенос сообщений, файлов и медиаконтента из Slack в Mattermost с минимальным вмешательством пользователя.



Основные требования



Авторизация и безопасность

Бот должен поддерживать аутентификацию через API токены Slack и Mattermost.



Конфигурация

Бот должен иметь файл конфигурации, в котором пользователь может указать настройки для экспорта, такие как каналы, чаты, временные интервалы и другие параметры.



Синхронизация сообщений

Бот должен переносить текстовые сообщения, файлы и медиаконтент (изображения, видео и аудио) из Slack в Mattermost.

Сообщения должны сохранять свою структуру, включая авторов, дату и время



Регулярное выполнение

Бот должен быть настроен для выполнения экспорта ежедневно в определенное время (настраиваемое в конфигурации)

Должна быть предусмотрена возможность запуска экспорта вручную, например, через команду в Slack.



Логирование

Бот должен вести журнал действий (лог) с подробной информацией о выполненных операциях.



Документация

Разработчик должен предоставить документацию, объясняющую, как настраивать, устанавливать и запускать бота.

Документация должна включать в себя примеры конфигурации и обработки ошибок.



Тестирование

Провести тестирование бота для проверки корректности экспорта данных из Slack в Mattermost.