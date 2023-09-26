Каталог а шаблона под Каталог IT проектов

$240
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок58 просмотров
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Планируем запустить листинг / каталог онлайн сервисов. За основу решили взять Wordpress и покупку шаблона (themeforest). Требуется специалист, который поможет разместить шаблон на хост и настроить его до момента, когда можно будет запускаться. Под настройкой мы понимаем сделать Главную и ряд страниц по ТЗ, убирая и добавляя имеющиеся блоки в шаблоне.

3 месяца назад
alexlistpro
Александр 
35 летЛатвия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад