Каталог а шаблона под Каталог IT проектов

Есть 21 сайт, нужно сделать автозаполнение всех данных по шаблону. Для облегчения регистрации. Возможно это будет плагин [extension] для браузера. Пример данных для автозаполнения. ПОЧТА: [email protected] ПАРОЛЬ: Password ИМЯ: Viktor ...
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Планируем запустить листинг / каталог онлайн сервисов. За основу решили взять Wordpress и покупку шаблона (themeforest). Требуется специалист, который поможет разместить шаблон на хост и настроить его до момента, когда можно будет запускаться. Под настройкой мы понимаем сделать Главную и ряд страниц по ТЗ, убирая и добавляя имеющиеся блоки в шаблоне.
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