Каталог а шаблона под Каталог IT проектов

Планируем запустить листинг / каталог онлайн сервисов. За основу решили взять Wordpress и покупку шаблона (themeforest). Требуется специалист, который поможет разместить шаблон на хост и настроить его до момента, когда можно будет запускаться. Под настройкой мы понимаем сделать Главную и ряд страниц по ТЗ, убирая и добавляя имеющиеся блоки в шаблоне.