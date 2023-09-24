Доработать стандартные блоки на тильде

Здравствуйте! Есть несколько заданий по изменениям стандартных блоков Тильды. Интересует можно ли такое сделать, стоимость и сроки. Пишите даже если сможете сделать только одну задачу.



1.Есть блок ME601 (меню второго уровня). Нужно, чтобы фон этого меню был полупрозрачный.

2.Карточка товара в блоке ST300. При открытии нужно, чтобы фото было посередине, при этом текст находился справа. В стандартных настройках есть 2 варианта (фото слева + текст справа или фото сверху + текст снизу) и они не устраивают. И возможность зафиксировать popup на экране, чтобы он не ездил вверх/вниз.

3.Блок GL12. Нужно, чтобы была возможность изменять шрифт и его начертания в подписи под фото (в этом блоке нет таких настроек). И возможность ставить разный текст под фото в галерее и под фото в увеличенном размере. То есть просто в галерее стоит только артикул, а когда открываешь фото, то артикул + состав ткани.