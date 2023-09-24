Есть сайт с таймером на wordpress, нужно доработать шаблон или написать плагин для генерации страниц под каждое время, установленное в таймере с изменяемым контентом и мета описаниями под это время(изменяются только цифры)
Необходимо исправить ошибку на сайте написанном на java
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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