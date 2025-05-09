Netkwork

Разработка и создание интернет-магазинов на CMS Opencart, а так же модулей для нее, cайтов с другими направлениями на CMS Wordpress, натяжка шаблонов с опытом практики более 9-и лет. Много выполненных разнообразных задач по этим критериям.

HTML/CSS, JS, QUERY, PHP,