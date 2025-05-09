Netkwork
Разработка и создание интернет-магазинов на CMS Opencart, а так же модулей для нее, cайтов с другими направлениями на CMS Wordpress, натяжка шаблонов с опытом практики более 9-и лет. Много выполненных разнообразных задач по этим критериям.
HTML/CSS, JS, QUERY, PHP,
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процент рекомендаций
#538
рейтинг фрилансера
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1 из 5
ТОП-20— Дизайн сайтов
Отзывы заказчиков+1 новый
$5
10 баллов
день назад
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $15
#14
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $10
#2045