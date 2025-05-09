maxim2911

Максим Гнатюк maxim2911

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
час назад
1 отзыв
1 новый
Netkwork

Разработка и создание интернет-магазинов на CMS Opencart, а так же модулей для нее, cайтов с другими направлениями на CMS Wordpress, натяжка шаблонов с опытом практики более 9-и лет. Много выполненных разнообразных задач по этим критериям.

HTML/CSS, JS, QUERY, PHP,

#38Устранение ошибок
#45CSS
#57HTML
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#538
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-20
Дизайн сайтов

Отзывы заказчиков+1 новый

Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$5
10 баллов
день назад
Поправить форму заявки
новый отзыв
CSSHTMLУстранение ошибок
дякую
Взаємно
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $15
#14
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $10
#2045