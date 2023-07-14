Сайт интернет -магазин на ocStore 2.3. zmeyshop.by надо: 1) в шапке сайта возле телефона все иконки (вайбер, телеграм...) сделать кликабельными 2) сделать перенаправление с zmeyshop.by//(и более слеш, на главную страницу без слеш) проблема только с главной страницей. 3) не работает модуль - [b][b]SeoGen ...