Установлен модуль для объединения карточек товара по моделям к примеру разные цвета, раньше работал. Подробности исполнителю.
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- ocStoreСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 дней назад
Добавить возможность быстрого заказа c полями(Имя и номер телефона) рядом с кнопкой обычного заказа на сайт интернет магазина( Opencart Версия ocStore 3.0.3.7) Сайт motory.suСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт17 дней назад
Добрый день, нужно исправить ошибку в модуле импорта товаров на ocStore из файла xml/yml.ocStoreВеб-программирование3 заявкиЗакрыт23 дня назад
- $50
Задачи по Опенкарт (ocStore 3.0.3.7): Исправить порядок вывода товаров на странице категорий при выборе «сначала недорогие» и «сначала дорогие». Нужно, чтобы товары выводились исходя из отображаемой цены (которая добавляется в корзину). Пример: https://take.ms/i6HUX - ...OpenCartocStoreКарточки товаровЗакрытмесяц назад
Есть мультиязычный интернет магазин imcar.com.ua На страницу с товарами и в карточке товара рядом с ценой и наличием добавить х-ку состояние (condition) новое бу дефект (new used defect) В англиской версии в карточку ...ocStoreКарточки товаровЗакрыт3 месяца назад
- $150
Задача: сверстать по примеру сайта v-mtl.ru и насадить вертску на голый опенкарт 3 Натянуть - это чтобы верстка отображалась на движке опенкарт3 (ocStore 3) Не нужно: 1. не нужно верстать страницы услуг 2. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Сайт: https://frost-center.com.ua/ ocStore 3.0.3.7 Вимоги та побажання Технічна підтримка сайту та CMS Виконання завдань від бізнесу Оптимізація швидкості завантаження сайту Комплексне розуміння роботи інтернет-магазину та оптимізація сайту за ...Закрыт4 месяца назад
Сайт: https://frost-center.com.ua/ ocStore 3.0.3.7 Вимоги та побажання Технічна підтримка сайту та CMS Виконання завдань від бізнесу Оптимізація швидкості завантаження сайту Комплексне розуміння роботи інтернет-магазину та оптимізація сайту за ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Сайт metalloprokat-msk.ru (Москва) и metalloprokat-spb.ru (СПБ) перестали работать по непонятной причине. Все внутренние страницы отдают 404 ошибку. Необходимо найти причину и исправить.ocStoreВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
Доброго… Есть ocstore 3.0.3.7, шаблон адекватный (не джорнал и пр.) ,сайт/все доступы пришлю в лс. Требуется ввести 7 новых переменных в админку (и базу данных) карточки товара и вывести значения данных ...OpenCartocStoreКарточки товаровЗакрыт4 месяца назад
Сайт интернет -магазин на ocStore 2.3. zmeyshop.by надо: 1) в шапке сайта возле телефона все иконки (вайбер, телеграм...) сделать кликабельными 2) сделать перенаправление с zmeyshop.by//(и более слеш, на главную страницу без слеш) проблема только с главной страницей. 3) не работает модуль - [b][b]SeoGen ...ocStoreПравки на сайтИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Имеется сайт avtokit77.ru. Собран на движке ocStore 2.3.0.2.3. Сайт интернет магазина по продаже запасных частей на авто. Данный сайт необходимо подготовить и подключить к сайтам поставщиков (5 сайтов поставщиков) по продаже запчастей по API. В ...ocStoreВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
[b]Доопрацювати та наповнити інтернет-магазин ocStore 2.3.0.2.4 Шаблон Moneymaker 2 (v.2.7.3)[/b] Перевагу віддамо фахівцю, який раніше стикався з даним шаблоном і знає як налаштовувати. Роботи, які потрібно буде зробити ✔️ Дизайн та контент до шапки та підвалу сайту. ✔️ Створити ...ocStoreЗакрыт5 месяцев назад
Здравствуйте. Сайт https://farmasi-zakaz.com. Необходимо натянуть шаблон согласно ТЗ и сделать несколько баннеров, чтобы было всё красиво)) Шаблон https://ultrastore.octemplates.net/ уже куплен. Есть ключ. ТЗ прикреплено. Интересует цена и сроки.ocStoreСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Доброго… Есть ocstore 3.0.3.7, шаблон адекватный (не джорнал и пр.) ,сайт/все доступы пришлю в лс. [b]Требуется выполнить следующие корректировки[/b]: 1. В категории все товары выводятся с характеристиками. У каждого товара выводятся все ...ocStoreКарточки товаровВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Доброго времени суток! Необходимо сделать что бы нумерация заказов была по шаблону ггггммдд-ХХХ ХХХ - нумерация заказа внутри дня, начинается каждый новый день с 001, и с интервалом 1. Жду ваших предложений по цене и срокам.ocStoreИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
ТЗ для інтернет-магазину "Hotpol.net" [url=https://hotpol.net/]https://hotpol.net/[/url] ТЕХНІЧНІ ПОДРОБИЦІ: Opencart Версія ocStore 2.1.0.2.1 шаблон Fastor: Computer 4. ЦІЛІ Додати українську мовну версію на сайт. Детальний ТЗ: https://docs.google.com/document/d/17pnWWQXUMJyuj-hins5m4gb8NfUeVwpw6IqhTdrXzuA/edit?usp=sharingВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Вітаю! [b]CMS:[/b] ocStore 3.0.3.7 [b]модуль імпорту:[/b] Universal Import/Export Pro 3.7.1 [b]шаблон сайту:[/b] [url=http://octemplates.net/]octemplates.net[/url] - ShowCase Справа ось у чому: цей шаблон ShowCase створює свої поля в прайсі імпорт/експорт - це колонки стікери ("oct_stickers"). Колонка заповнена, все ...ocStoreСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Доброго времени. Необходимо доделать натяжку шаблона eMarket на уже существующий магазин на опенкарте [url=https://opencartforum.com/opencart/]ocStor[/url] 3.0.3.7 [url=https://bonkers.com.ua/ru]https://bonkers.com.ua[/url] . Повторить дизайн с демо модуля , настроить ,что бы все было переведено, ...Закрыт8 месяцев назад
Доброго… [b]Есть:[/b] ocstore 3.0.3.7 шаблон адекватный (не джорнал и пр.) , сайт пришлю в лс. Требуется скорректировать (верстка + программирование) карточку страницы, прикладываю файл ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1fd7j6ngk5E3xc1E_S_6vX3-xR3soELOYA8pBOPOBE3k/editHTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад