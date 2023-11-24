Ocstore починить модуль

Всем привет. У нас стоит Битрикс 24 на боевом хосте, лицензия 1С-Битрикс24: Корпоративный портал 50. И есть сайт на тестовом домене, на этой же лицензии. Задача. Нужно настроить Многосайтовость и перенести сайт в Битрикс 24. ...