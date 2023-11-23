Помощь с WordPress

$50
Системы управления (CMS)Открыт2 заявки141 просмотр
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Нужна помощь с Wordpress, срочно! Веб-приложение, которое должно конвертировать тестовый php шаблон в PDF. Одна строка html кода. Cам mPDF работает корректно. Проблема в том, что WP не может определить шаблон, от того в View mode - "Empty template: Index" и сгенерированный PDF пустой.

WordPress
месяц назад
Сергей
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Константин
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Олександр
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