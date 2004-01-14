Создать телеграм Бота

Техническое Задание (ТЗ) для Телеграм-бота "Пригласительные ссылки"

Общее описание:

Создание Telegram-бота, который предоставляет функционал по генерации пригласительных ссылок для канала в Telegram, отслеживанию подписок по этим ссылкам и управлению через административную панель.

Функциональные требования:

1. Генерация пригласительной ссылки:

- Бот должен предоставлять возможность пользователям генерировать пригласительные ссылки для подписки на указанный канал в Telegram.

- Каждая ссылка должна быть уникальной для идентификации подписок.

2. Отслеживание подписок:

- Бот должен автоматически отслеживать подписки, совершенные через пригласительные ссылки.

- Пользователь, создавший ссылку, должен получать уведомление о каждой успешной подписке по его ссылке.

3. Административная панель:

- Бот должен предоставлять администраторам возможность управления через административную панель.

- Возможность просмотра общей статистики по пригласительным ссылкам, таким как общее количество подписок, список созданных ссылок и т.д.

- Возможность удаления конкретной пригласительной ссылки или отмены подписки пользователя через административную панель.

- Возможность смены целевого канала для пригласительных ссылок.

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