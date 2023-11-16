Доработки по проекту с технологией Java Swing (помощь и консультация)

Оптимизация текущих возможностей основного приложения, направленная на повышение эффективности комплексной автоматизации бизнес-процессов в розничных и логистических секторах.



Создание нового функционала для приложений, предназначенных для поставки заказчикам. Разработка вариантов с использованием языка программирования Java, в тандеме с базой данных Oracle в различных версиях. Включая также использование Oracle Reports и других технологий.



Реализация улучшений в текущем функционале согласно техническим заданиям, предоставленным аналитиками и консультантами.



Стек:



Oracle SQL/PL SQL Java Core Платформа Java EE Oracle PL/SQL SQL, XML, JSON, Webservices (REST, SOAP), JasperReports Spring (CORE, WEB, DATA, SECURITY…)

Помощь по решению небольших задач по проекту с последующим объяснением