Написать простейший скрипт

Здравствуйте!

Нужно написать небольшой скрипт (в пределах 50 строк) для открытия сделок на бирже bybit.



Алгоритм работы:

Если цена монеты выше скользящей средней дольше 1 минуты, то открываем лонг позицию.

Выставляем фиксированный стоп лосс и тэйк профит.

Если цена опускается ниже скользящей средней и остаётся там больше 1 минуты, то закрываем лонг позицию и открываем шорт позицию на ту же сумму и с тем же плечом.

Выставляем фиксированный стоп лосс и тэйк профит.

Если цена снова поднимается выше скользящей средней и остаётся там дольше 1 минуты, то закрывем шорт позицию и открываем лонг позицию на ту же сумму и с тем же плечом.

Выставляем фиксированный стоп лосс и тэйк профит.

И так до бесконечности.

Если сработал стоп лосс или тэйк профит, то цикл завершается.

Если сделка была закрыта вручную, то цикл завершается.

О закрытии прибыльной сделки присылается уведомление в ТГ.



Нюансы:

Хочу сам немного изменять исходный код при необходимости. (Менять монету, кредитное плечо, на которой торгуем, размер тэйк профита и т. п.)

Программист из меня суперначинающего уровня, поэтому чем код проще - тем лучше.

API ключи, telegram_token, telegram_chat_id уже созданы.



Просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО написать стоимость и время исполнения.

Спасибо.