Написать простейший скрипт

Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ) — винятковий у своєму роді електронний масив кримськотатарських текстів, що охоплює різні жанри та історичні епохи. НККМ варто розглядати, як інструмент для всеосяжних лінгвістичних досліджень, а також створення та розвитку ...
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Здравствуйте!
Нужно написать небольшой скрипт (в пределах 50 строк) для открытия сделок на бирже bybit.
Алгоритм работы:
Если цена монеты выше скользящей средней дольше 1 минуты, то открываем лонг позицию.
Выставляем фиксированный стоп лосс и тэйк профит.
Если цена опускается ниже скользящей средней и остаётся там больше 1 минуты, то закрываем лонг позицию и открываем шорт позицию на ту же сумму и с тем же плечом.
Выставляем фиксированный стоп лосс и тэйк профит.
Если цена снова поднимается выше скользящей средней и остаётся там дольше 1 минуты, то закрывем шорт позицию и открываем лонг позицию на ту же сумму и с тем же плечом.
Выставляем фиксированный стоп лосс и тэйк профит.
И так до бесконечности.
Если сработал стоп лосс или тэйк профит, то цикл завершается.
Если сделка была закрыта вручную, то цикл завершается.
О закрытии прибыльной сделки присылается уведомление в ТГ.
Нюансы:
Хочу сам немного изменять исходный код при необходимости. (Менять монету, кредитное плечо, на которой торгуем, размер тэйк профита и т. п.)
Программист из меня суперначинающего уровня, поэтому чем код проще - тем лучше.
API ключи, telegram_token, telegram_chat_id уже созданы.
Просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО написать стоимость и время исполнения.
Спасибо.
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