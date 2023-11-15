Автоматическая обработка фото и их замена.

Ищем опытного разработчика для одноразового проекта по переходу с нашего текущего административного интерфейса, созданного на основе AdminJS https://adminjs.co/, на Minimal Dashboard: https://minimals.cc/. Основные задачи: Анализ текущей системы: Проанализировать наш текущий интерфейс на AdminJS, чтобы понять все функции ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ:
1. Нужно автоматизировать процесс обработки фотографий в карточках товаров ВК, а именно связать сайт-приложение по обработке фото с группой вк, чтобы сайт-приложение автоматически удалял фон с фотографий и заменял их.
2. Есть код который должен это делать по API. Возможно его нужно немного отредактировать и он будет работать.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 дней назад
- $100
Требуется написать полноценный софт для инвайтинга спарсенной аудитории. Не простой скрипт а именно рабочая программа. Требования: 1. Возможность запуска и инвайтинга одновременно с 10 и более аккаунтов. 2. Добавление аккаунта по номеру телефона 3. Без ...Закрыт7 дней назад
Всем привет. Нужен бот в телеграмме. Его задача: есть онлайн игра Evony, как мобильная так и на пк. На ней много серверов. Необходимо создать бота который через телеграмм будет парсить на определенном сервере залежи ресурсов, ...Закрыт8 дней назад
- $500
Ищу разработчика на проектную работу. Необходимо написать программу для удаленного подключения к роутеру по SSH. Срок неделя, более полное ТЗ в дм. Есть возможность долгосрочного сотрудничестваПрикладное ПО8 заявокЗакрыт8 дней назад
Необходимо реализовать модуль по обработке входных данных от пользователя, заполнившего VIN-ы своих авто в профиле (до 10 штук). Обработка предполагает проверку наличия активных полисов и времени до окончания каждого из них (дата выдачи + 1 год). Запросы должны ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 дней назад
- $200
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...Закрыт25 дней назад
Нужно автоматизировать пересылку сообщений из WhatsApp и Gmail, по условиям в Google Sheets. Пример: Декларант пишет в группе примерно такие сообщения "10317120/121123/В016300 VECTORЗВ/ВИТАМИНРУС, ТХ Л.ИЛЬЯС, НСРЗ, КС LILYS233021 РТ-10835 МАНДАРИНЫ" "заявление 10317120/121123/В016297 MENAS Западные ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 дней назад
- $10
Нужна консультация девопс-инежнера GitLab CI/CD не запускаются пайплайны, не могу понять в чем проблемаПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 дней назад
- $3
Створити консольні програми для обміну текстовими повідомленнями між клієнтом і сервером. Порт та адреса передаються як параметри командного рядку під час запуску програми. Мова реалізації С# Інструкції 1) Ознайомитись з ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $5
Необходима программа которая может в несколько потоков заходить на аккаунты по почте и паролю,которые я выдам. Прокси и айпи разные не нужны. Задача:зайти на аккаунт и запустить игру на 10 минут,забрать награду и выйти. И ...Закрыт13 дней назад