Автоматическая обработка фото и их замена.

ТЗ:

1. Нужно автоматизировать процесс обработки фотографий в карточках товаров ВК, а именно связать сайт-приложение по обработке фото с группой вк, чтобы сайт-приложение автоматически удалял фон с фотографий и заменял их.

2. Есть код который должен это делать по API. Возможно его нужно немного отредактировать и он будет работать.