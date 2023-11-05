Софт для автоматизации аккаунтов

Необходима программа которая может в несколько потоков заходить на аккаунты по почте и паролю,которые я выдам. Прокси и айпи разные не нужны. Задача:зайти на аккаунт и запустить игру на 10 минут,забрать награду и выйти. И так прогонять 50 аккаунтов