Софт для автоматизации аккаунтов

$5
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки58 просмотров
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Необходима программа которая может в несколько потоков заходить на аккаунты по почте и паролю,которые я выдам. Прокси и айпи разные не нужны. Задача:зайти на аккаунт и запустить игру на 10 минут,забрать награду и выйти. И так прогонять 50 аккаунтов

месяц назад
guest_1699604226104
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад