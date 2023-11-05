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Завдання з програмування для коледжу (хеш-таблиця та btree на мові C)
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Вітаю!
Ми шукаємо кваліфікованого та надійного фрілансера, який допоможе нам у виконанні завдання з програмування на мові C. Завдання полягає у заповненні тіл функцій за наданим шаблоном. Зокрема, нам потрібно реалізувати наступні алгоритми:
- Таблиця з розкиданими записами (хеш-таблиця): Реалізувати функції на C для керування таблицею з розкиданими записами.
- Операції над бінарним деревом пошуку (BST) - рекурсивні: Реалізувати операції над бінарним деревом пошуку з використанням рекурсивних методів. Це включає вставку, видалення, пошук та інші стандартні операції BST.
- Операції над бінарним деревом пошуку (BST) - ітеративні: Реалізуйте ті ж самі операції над бінарним деревом пошуку, але з використанням ітеративних методів.
- Просте використання та балансування бінарного дерева пошуку: Заповнити тіла функцій, щоб збалансувати бінарне дерево пошуку та використовувати його належним чином відповідно до завдання.
Ми шукаємо когось із сильним розумінням програмування на C, структур даних та алгоритмів. Вміння писати чистий, ефективний та добре задокументований код є дуже важливим.
Вимоги:
Ви повинні відповідати всім вимогам, щоб отримати право на роботу:
- Володіння мовою програмування C.
- Розуміння структур даних, зокрема хеш-таблиць та бінарних дерев пошуку.
- Досвід роботи з рекурсивним та ітеративним програмуванням.
- Вміння писати зрозумілий і добре коментований код.
- Дотримання дедлайнів проекту та регулярне інформування про прогрес.
Результати:
- Правильно написані функції та правильно працюючі проекти.
Проект повинен бути зроблений якнайшвидше. Це не займе багато часу та енергії, якщо ви добре знаєте цю сферу. Ми надамо шаблон і специфікації для кожної функції, яку потрібно реалізувати.
Оплата:
Моя мета - забезпечити вам хорошу оплату в обмін на якісну роботу в стислі терміни. Це гнучкий варіант, але я думаю заплатити близько $15 за це завдання.
Як подати заявку:
- Будь ласка, надішліть короткий опис з 1-2 речень про те, чому ви вважаєте, що
що ця робота саме для вас.
- Будь ласка, підтвердіть, що ви відповідаєте всім вимогам і надішліть якомога більше доказів, щоб підтвердити це.
- Будь ласка, вставте слово "Алгоритм" на початку вашої пропозиції (інакше ми не будемо розглядати вашу кандидатуру)
- Будь ласка, дайте відповідь на надані запитання для скринінгу.
- Нарешті, чому ми повинні найняти саме вас, а не інших кандидатів?
Якщо ви готові і впевнені в собі, будь ласка, надішліть свою пропозицію та приклади попередніх робіт.
Дякую
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