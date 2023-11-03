2 задачи на vba

Потрібно виконати завдання двух лаб робіт, методичка присутня.
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На самом деле задачи для колледжа. Задания на странице 77(вариант 8) и 83. Пишите в тг либо сюда. Безопасный платеж
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