2 задачи на vba

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На самом деле задачи для колледжа. Задания на странице 77(вариант 8) и 83. Пишите в тг либо сюда. Безопасный платеж

2 месяца назад
Avenger12
21 годРоссия
год в сервисе
Был
18 часов назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям