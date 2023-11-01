Мониторинг Instagram акаунтов и сохранения историй

Есть список Инстаграмм 50+ акаунтов (открытые и закрытые), нужно мониторить сториз всех акаунтов и сразу после выхода сториз сохранить их

Мониторить и выкачивать сториз лучше каждые пол часа

Сохранять сториз и высылать в ТГ (не ссылкой на стариз, а сам файл) подписывая время публикации и аккаунт

Список акаунтов будет пополнятся

Интересует примерная цена и сроки реализации

Стек на котором все будет реализовано - не важен

