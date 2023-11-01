Мониторинг Instagram акаунтов и сохранения историй

Разработать систему, позволяющую пользователям взаимодействовать с Chat GPT и получать от него ответ в строго заданных рамках (интеграция API Open AI для мобильного приложения); Организовать базу данных, создать запросы под задачи Backend’a; Организовать ...
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Есть список Инстаграмм 50+ акаунтов (открытые и закрытые), нужно мониторить сториз всех акаунтов и сразу после выхода сториз сохранить их
Мониторить и выкачивать сториз лучше каждые пол часа
Сохранять сториз и высылать в ТГ (не ссылкой на стариз, а сам файл) подписывая время публикации и аккаунт
Список акаунтов будет пополнятся
Интересует примерная цена и сроки реализации
Стек на котором все будет реализовано - не важен
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