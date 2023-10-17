Бот для telegram

Доброго вечора. Потрібен бот, який я буду додавати наприклад у 1000 своїх каналів, буду відправляти в бот публікацію (можна налаштувати відкладену) і він водночас у вказаний час буде публікувати цю публікацію у всі ці канали. Не просто пересилати, а публікувати від лиця саме того каналу, в якому від публікує. Принципі, нічого важкого. Просто масова публікація у власних каналах.

Бюджет до 20$.

Час на виконання: до 14 днів.