Бот для telegram

Нужно создать с нуля приложение для Android и IOS. На английском. Приложение не сложное, чтобы оно было в качестве напоминалки клиентам о нас с обратной связью ждем предложений)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго вечора. Потрібен бот, який я буду додавати наприклад у 1000 своїх каналів, буду відправляти в бот публікацію (можна налаштувати відкладену) і він водночас у вказаний час буде публікувати цю публікацію у всі ці канали. Не просто пересилати, а публікувати від лиця саме того каналу, в якому від публікує. Принципі, нічого важкого. Просто масова публікація у власних каналах.
Бюджет до 20$.
Час на виконання: до 14 днів.
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