Создание Telegram mini apps

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки166 просмотров
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На базе Телеграм нужно создать TMA, в связке с ботом и возможностью пополнения кошелька криптовалютой и ее аллегоричным распределением среди участников.

Нужен будет дизайн, бот, и само мини приложение.

Пишите в отклике стоимость и сроки а также примеры ваших работ.

2 месяца назад
guest_1698083971450
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад