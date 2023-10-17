Создание Telegram mini apps

Написать приложение заметки в AndroidStudio на языке kotlin.\можно переписать код с любого видоса , взять код с GitHub .Главное чтобы работало и всё.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На базе Телеграм нужно создать TMA, в связке с ботом и возможностью пополнения кошелька криптовалютой и ее аллегоричным распределением среди участников.
Нужен будет дизайн, бот, и само мини приложение.
Пишите в отклике стоимость и сроки а также примеры ваших работ.
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