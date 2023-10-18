Мобильное приложение и сайт

chinaobzor.com требуется писать новые записи на этом сайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
создайте мне сайт и мобильное приложения для андроид работа с камерой и + ИИ
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрытмесяц назад
Есть список URL 394 постов на сайте под WordPress с указанием категорий для каждого поста (2-4 категории на один пост). Необходимо будет привести категории каждого поста в соотв-и со списком. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $50
мне нужно придумать и создать 10 квизов на платформе марквиз, выполненные разными исполнителями. Ниша: рулонные, римские шторы, жалюзи, умные шторы. Все подробности при общении.Наполнение сайтов7 заявокЗакрытмесяц назад
- $1
Нужно заполнить товары на сайтеНаполнение сайтов20 заявокЗакрытмесяц назад
- $20
Нужно установить готовый обменник на домен и хостинг подключить SSL cертификат,настроить направление на обменнике самые популярные 25 направлений будет достаточно,подключить валюты гривна рубль тиньге,также настроить рейверы,и обьяснить как нужно настраивать курс в ручную.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $17
Установка в готовый обменник валюту, направление, и рейверыЗакрытнет даты
Завдання: Ми запрошуємо досвідченого копірайтера для створення продаючих текстів для нашої фотошколи. Ваша мета - створити описи курсів та рекламні тексти, які привернуть увагу та заохочать наших відвідувачів зареєструватися на наші навчальні програми та ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрытмесяц назад
- $15
Уставновить в готовом обменники валюту, так же установить 25 направлений на обмен, так же добавить рейверы.Закрытнет даты
- $15
Уставновить в готовом обменники валюту, так же установить 25 направлений на обмен, так же добавить рейверы.Закрытмесяц назад
Нужен Парсинг сайта Спарить товары и описания + картинки из каждого товара сайта https://outdoor.romana.ru/ Перенести все это добро в Wordpress Безопасная сделка.Наполнение сайтов5 заявокЗакрытмесяц назад