Отредактировать категории для 394 постов WordPress

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки28 просмотров
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Есть список URL 394 постов на сайте под WordPress с указанием категорий для каждого поста (2-4 категории на один пост).

Необходимо будет привести категории каждого поста в соотв-и со списком.

Работаю только со специалистами из Украины.

Мирного неба!

WordPress
2 месяца назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
fun_girl093
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
15 часов назад
2 месяца назад
$27
3 дня
UAHUSDT
Все отлично и очень оперативно. Рекомендую Екатерину к сотрудничеству!
Хороший заказчик, приятно было посотрудничать. Четко поставлена задача, постояно на связи, оплата сразу же по окончанию выполнения задания. Рекомендую к сотрудничеству.