Установть в готовый обменник

Завдання: Ми запрошуємо досвідченого копірайтера для створення продаючих текстів для нашої фотошколи. Ваша мета - створити описи курсів та рекламні тексти, які привернуть увагу та заохочать наших відвідувачів зареєструватися на наші навчальні програми та ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установка в готовый обменник валюту, направление, и рейверы
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов6 заявокЗакрытмесяц назад
- $15
Уставновить в готовом обменники валюту, так же установить 25 направлений на обмен, так же добавить рейверы.Наполнение сайтовнет заявокЗакрытнет даты
- $15
Уставновить в готовом обменники валюту, так же установить 25 направлений на обмен, так же добавить рейверы.Наполнение сайтовнет заявокЗакрытмесяц назад
Нужен Парсинг сайта Спарить товары и описания + картинки из каждого товара сайта https://outdoor.romana.ru/ Перенести все это добро в Wordpress Безопасная сделка.Наполнение сайтов5 заявокЗакрытмесяц назад
- $15
сайт сделан на wix, идеальную работу не требую, главное подключить gpt, проект для учебы, сам не смог сделатьНаполнение сайтов1 исполнительЗакрытмесяц назад
Наполнить порядка 100 товаров на вукомерс. Ничего сложного. Кто может сделать сегодняНаполнение сайтов12 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно настроить интернет-магазин Wordpress тема Machic - Electronics Store WooCommerce, а также настроить прием оплаты через paysera.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Задача: Разработать 2 лендинга для целей маркетинга, ориентированных на застройщиков и агентов недвижимости (на русском языке). Материалы: Гайдбук компании (используйте здесь палитру, шрифт и логотип). Существующий лендинг и платформа (ознакомьтесь ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрытмесяц назад
Cайт https://opt-agro.com.ua/ Необходимо согласно ТЗ: 1. В разделе Наши работы - не открываются фото. Раздел продажа труб - добавить информацию (прайс). Рекомендации по оформлению и наполнению сайта. Продвижение ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрытмесяц назад
Мы ищем ответственного человека для создания профилей в соответствии с предоставленными нами инструкциями. Примерно 2-3 часа в день.Наполнение сайтов8 заявокЗакрытмесяц назад