Установть в готовый обменник

Завдання: Ми запрошуємо досвідченого копірайтера для створення продаючих текстів для нашої фотошколи. Ваша мета - створити описи курсів та рекламні тексти, які привернуть увагу та заохочать наших відвідувачів зареєструватися на наші навчальні програми та ...