Работа с сайтом

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок32 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Cайт https://opt-agro.com.ua/    Необходимо согласно ТЗ: 

1. В разделе Наши работы - не открываются фото.

  1. Раздел продажа труб - добавить информацию (прайс).

  2. Рекомендации по оформлению и наполнению сайта.

  3. Продвижение товаров и услуг компании в интернете.

    Пожалуйста, указывайте примерную стоимость работ и сроки.

 

2 месяца назад
knormal1ukrnet
Олег 
49 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад