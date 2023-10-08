Перевести html страницу, Deepl переводчиком.

$10
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок33 просмотра
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Размер страницы ~ 98Kb, перевести с английского на итальянский текст в html/js с помошью онлайн переведчика Deepl. Срочно.

HTML
2 месяца назад
web83
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранные исполнители
remikser
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
2 месяца назад
$10
1 день
UAH
Доволен работой и работодателем. Всё гладко прошло. Работодатель комуникабельный и работа понятно изложена
Ronald1302
33 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$10
1 день
UAHUSDT
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