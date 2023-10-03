Сайт для салона красоты

Здравствуйте Мне нужен контент-менеджер для публикации текстов на сайте по инструкции. CMS — Tilda, поэтому важен опыт работы с ней. Хочу услышать ваши пожелания по стоимости работы. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
это сайт для салона красоти имя салона диана
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов9 заявокЗакрытмесяц назад
Написать отзыв на авито 120р оплата после того как опубликуется Пишите рассмотрим всехНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $600
Кратко: постинг контента (тематика gambling) + оформление изображения сайтов преимущественно на wordpress, изображения уникального характера, формирование навигации, ток, альт, переводов и т.д. (по требованию сео-специалиста). Требования - Знание Photoshop на ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Лендинг по привлечению клиентов по продаже недвижимости в спб, + директ, гугл, сео в дальнейшем ведение проектаНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется специалист для редактирования готового сайта ( добавление информации и настройка кнопок what’s app, telegram, instagramНаполнение сайтов17 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо перенести 47 видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube с теми же названиями, обложками и описаниями. Запланировать выход нового видео ежедневно. Файл со ссылками на видео, которые нужно перенести, прилагаюНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 месяца назад