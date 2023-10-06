Контент Менеджер

Лендинг по привлечению клиентов по продаже недвижимости в спб, + директ, гугл, сео в дальнейшем ведение проекта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кратко: постинг контента (тематика gambling) + оформление изображения сайтов преимущественно на wordpress, изображения уникального характера, формирование навигации, ток, альт, переводов и т.д. (по требованию сео-специалиста).
Требования
- Знание Photoshop на среднем уровне (изменение размеров изображений и обрезка, работа со слоями, компоновка коллажей из готовых изображений, работа с цветом)
- Знание HTML на начальном уровне
- Опыт работы с CMS Wordpress или другой подобной системой в качестве контент-менеджера
- Умение работать с монотонными задачами
- Знание английского (письменного) на уровне B1 и выше
Обязанности
- Наполнение контентом интернет-страниц, преимущественно на Wordpress
- Разметка предоставленного текста, потребуется знание HTML
- Создание иллюстраций к нему на основе клипарта и предоставленных материалов
Рисовать иллюстрации не требуется)
- перелинковка
- пропись alt тегов
- заполнение toc атрибутов
- работа с мультиязычными сайтами
Будет плюсом
- Знания Illustrator
- Создание иллюстраций, базовые знания seo, формирование перелинковки
Условия работы
- Фиксированная часть заработной платы с привязкой к курсу валюты
- Удаленка, полная занятость 9 часов, гибкие утро/вечер
- Корпоративные курсы английского
- Медицинское страхование/компенсация мед. расходов
- Абонемент Allsports/компенсация расходов на спорт
- Подарок ко Дню Рождения и НГ
- Работа в крутой команде профессионалов !
- Зарплата указана от "на тестовый период, 3 месяца"
- Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется специалист для редактирования готового сайта ( добавление информации и настройка кнопок what’s app, telegram, instagramНаполнение сайтов17 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо перенести 47 видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube с теми же названиями, обложками и описаниями. Запланировать выход нового видео ежедневно. Файл со ссылками на видео, которые нужно перенести, прилагаюЗавершен3 месяца назад
Изменить номера телефонов Изменить адрес email Удалить внизу сайта ИП Сайт вроде сделан на вордпресс, но это не точно. Домен зарегистрирован на хостере.Завершен3 месяца назад
Написать отзыв на авито Для этого у вас должен быть аккаунт авито Пишите рассмотрим всехНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $80
Приветствую. Нужно скопировать: товары с админки интернет-магазина септиков и сопутствующего оборудования serviceseptik.ru (Битрикс) в магазин - profseptik.ru (Вордпресс). некоторые товары с сайта https://deka.ru/catalog/biodeka/ - сюда profseptik.ru (Вордпресс). При добавлении товара нужно ...Завершен3 месяца назад
Нужно найти моё объявление на сайте OlX ,написать пару смс ,пробыть на нем более 2 минутНаполнение сайтов28 заявокЗакрыт2 месяца назад