Контент Менеджер

Кратко: постинг контента (тематика gambling) + оформление изображения сайтов преимущественно на wordpress, изображения уникального характера, формирование навигации, ток, альт, переводов и т.д. (по требованию сео-специалиста).

Требования

- Знание Photoshop на среднем уровне (изменение размеров изображений и обрезка, работа со слоями, компоновка коллажей из готовых изображений, работа с цветом)

- Знание HTML на начальном уровне

- Опыт работы с CMS Wordpress или другой подобной системой в качестве контент-менеджера

- Умение работать с монотонными задачами

- Знание английского (письменного) на уровне B1 и выше

Обязанности

- Наполнение контентом интернет-страниц, преимущественно на Wordpress

- Разметка предоставленного текста, потребуется знание HTML

- Создание иллюстраций к нему на основе клипарта и предоставленных материалов

Рисовать иллюстрации не требуется)

- перелинковка

- пропись alt тегов

- заполнение toc атрибутов

- работа с мультиязычными сайтами

Будет плюсом

- Знания Illustrator

- Создание иллюстраций, базовые знания seo, формирование перелинковки

Условия работы

- Фиксированная часть заработной платы с привязкой к курсу валюты

- Удаленка, полная занятость 9 часов, гибкие утро/вечер

- Корпоративные курсы английского

- Медицинское страхование/компенсация мед. расходов

- Абонемент Allsports/компенсация расходов на спорт

- Подарок ко Дню Рождения и НГ

- Работа в крутой команде профессионалов !

- Зарплата указана от "на тестовый период, 3 месяца"