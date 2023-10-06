Контент Менеджер

$600
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок48 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кратко: постинг контента (тематика gambling) + оформление изображения сайтов преимущественно на wordpress, изображения уникального характера, формирование навигации, ток, альт, переводов и т.д. (по требованию сео-специалиста).

Требования

- Знание Photoshop на среднем уровне (изменение размеров изображений и обрезка, работа со слоями, компоновка коллажей из готовых изображений, работа с цветом)
- Знание HTML на начальном уровне
- Опыт работы с CMS Wordpress или другой подобной системой в качестве контент-менеджера
- Умение работать с монотонными задачами
- Знание английского (письменного) на уровне B1 и выше

Обязанности

- Наполнение контентом интернет-страниц, преимущественно на Wordpress
- Разметка предоставленного текста, потребуется знание HTML
- Создание иллюстраций к нему на основе клипарта и предоставленных материалов
Рисовать иллюстрации не требуется)
- перелинковка
- пропись alt тегов
- заполнение toc атрибутов
- работа с мультиязычными сайтами

Будет плюсом

- Знания Illustrator
- Создание иллюстраций, базовые знания seo, формирование перелинковки

Условия работы

- Фиксированная часть заработной платы с привязкой к курсу валюты
- Удаленка, полная занятость 9 часов, гибкие утро/вечер
- Корпоративные курсы английского
- Медицинское страхование/компенсация мед. расходов
- Абонемент Allsports/компенсация расходов на спорт
- Подарок ко Дню Рождения и НГ
- Работа в крутой команде профессионалов !

- Зарплата указана от "на тестовый период, 3 месяца"

3 месяца назад
guest_16293669576635
Польша
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Перенести видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube

    Необходимо перенести 47 видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube с теми же названиями, обложками и описаниями. Запланировать выход нового видео ежедневно. Файл со ссылками на видео, которые нужно перенести, прилагаю

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Редактировать сайт

    Изменить номера телефонов Изменить адрес email Удалить внизу сайта ИП Сайт вроде сделан на вордпресс, но это не точно. Домен зарегистрирован на хостере.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Наполнить интернет-магазин товарами

    $80

    Приветствую. Нужно скопировать: товары с админки интернет-магазина септиков и сопутствующего оборудования serviceseptik.ru (Битрикс) в магазин - profseptik.ru (Вордпресс). некоторые товары с сайта https://deka.ru/catalog/biodeka/ - сюда profseptik.ru (Вордпресс). При добавлении товара нужно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Olx

    Нужно найти моё объявление на сайте OlX ,написать пару смс ,пробыть на нем более 2 минут

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад