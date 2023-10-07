Наполнить интернет-магазин товарами

$80
Наполнение сайтовЗавершен12 заявок67 просмотров
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Приветствую. Нужно скопировать:

При добавлении товара нужно не забывать указывать категорию, к которой он относится. Если категории нет - создать. Одна карточка товара содержит: описание/характеристики/картинку/цену. Всего должно получится ~380 товаров.

3 месяца назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Shurik0542
Александр 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 месяца назад
$80
7 дней
UAH
Александр выполнил работу быстрее оговоренного срока. Были некоторые замечания, оперативно среагировал и внес правки. Ответственный, рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством полностью доволен. Четко, просто, быстро! С пониманием и уважением. Буду очень рад сотрудничеству в будущем. Всех благ.