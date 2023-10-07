Наполнить интернет-магазин товарами

Нужно найти моё объявление на сайте OlX ,написать пару смс ,пробыть на нем более 2 минут
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. Нужно скопировать:
товары с админки интернет-магазина септиков и сопутствующего оборудования serviceseptik.ru (Битрикс) в магазин - profseptik.ru (Вордпресс).
некоторые товары с сайта https://deka.ru/catalog/biodeka/ - сюда profseptik.ru (Вордпресс).
При добавлении товара нужно не забывать указывать категорию, к которой он относится. Если категории нет - создать. Одна карточка товара содержит: описание/характеристики/картинку/цену. Всего должно получится ~380 товаров.
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