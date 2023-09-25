Проверка и отзыв к ассету

Необходимо скачать ассет для юнити(купон на скачивание предоставлю), протестировать его на своём устройстве(можно для своего проекта) и написать отзыв с пятью звездами, а также предоставить мне фидбек по ассету (как справляется с задачами, что можно добавить и т.д.)

Вы получите : Бесплатный ассет и пять долларов

Я получу : Фидбек от Вас и хороший отзыв)

Если у Вас есть возможность написать несколько отзывов с разных аккаунтов - готов платить за каждый отзыв :)

Желательно чтобы на аккаунте стора уже были отзывы к другим ассетам