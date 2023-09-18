Наполнить интернет-магазин товарами

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок69 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую. Нужно скопировать товары с интернет-магазина септиков и сопутствующего оборудования serviceseptik.ru (Битрикс) в другой магазин - profseptik.ru (Вордпресс).

Всего на сайте около 650 товаров. Одна карточка содержит: описание/характеристики/картинку/цену.  

Задача должна быть готова на понедельник (25.09.2023).

3 месяца назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад