Наполнить интернет-магазин товарами

Приветствую. Нужно скопировать товары с интернет-магазина септиков и сопутствующего оборудования serviceseptik.ru (Битрикс) в другой магазин - profseptik.ru (Вордпресс).

Всего на сайте около 650 товаров. Одна карточка содержит: описание/характеристики/картинку/цену.

Задача должна быть готова на понедельник (25.09.2023).