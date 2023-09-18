Наполнить интернет-магазин товарами

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Приветствую. Нужно скопировать товары с интернет-магазина септиков и сопутствующего оборудования serviceseptik.ru (Битрикс) в другой магазин - profseptik.ru (Вордпресс).
Всего на сайте около 650 товаров. Одна карточка содержит: описание/характеристики/картинку/цену.
Задача должна быть готова на понедельник (25.09.2023).
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