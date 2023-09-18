Импортировать товары с XML файла в Opencart

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Добрый день.

Нужно импортировать данные с xml файла в опенкарт (категории, товары, картинки и прочее).

OpenCart
3 месяца назад
ALLFREEStudio
Кирилл 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
3 месяца назад
$15
1 день
RUB
Сотрудничали второй раз! Идеально сделано! Спасибо большое. Буду еще обращаться
Все отлично, спасибо за предоставленную работу, оплата сразу, рекомендую как хорошего заказчика!