Парсинг

$80
Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок39 просмотров
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Зібрати інформацію з відкритих джерел та подати у вигляді гугл таблиці

Вимоги:

1. Парсинг інформації з GOOGLE : потрібно знайти фірми, що виробляють та ремонтують тенти(пландека) для вантажівок (пошук по Польщі)
зразки: 1) https://nowydostawczy.pl/strefa-wiedzy/zabudowa-typu-plandeka-czym-sie-charakteryzuje  2) http://www.uniplan.pl/plandeki/

2. Парсинг інформації з GOOGLE : рекламних агентств (пошук по Польщі)
зразки: https://samart.pl/produkcja-plandek-cennik/

3. Парсинг інформації з GOOGLE : фірм, що надають логістичні послуги (пошук по Польщі)
зразки: 1) http://margotransport.pl/  2) https://www.donedeliveries.com/o-firmie

Критерії:

-         Нас цікавить номери телефонів та імейли кожної фірми

Терміни виконання:

-         По домовленності

3 месяца назад
valeriay30042000
Валерия 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
день назад