Тематика сайта: Входные и межкомнатные двери. Ворота, роллеты, жалюзи и тп. Задачи: Заполнить таблиц XLSX . Сконвертировать XLSX в CSV. Выгрузить на сайт CSV. По всем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зібрати інформацію з відкритих джерел та подати у вигляді гугл таблиці
Вимоги:
1. Парсинг інформації з GOOGLE : потрібно знайти фірми, що виробляють та ремонтують тенти(пландека) для вантажівок (пошук по Польщі)
зразки: 1) https://nowydostawczy.pl/strefa-wiedzy/zabudowa-typu-plandeka-czym-sie-charakteryzuje 2) http://www.uniplan.pl/plandeki/
2. Парсинг інформації з GOOGLE : рекламних агентств (пошук по Польщі)
зразки: https://samart.pl/produkcja-plandek-cennik/
3. Парсинг інформації з GOOGLE : фірм, що надають логістичні послуги (пошук по Польщі)
зразки: 1) http://margotransport.pl/ 2) https://www.donedeliveries.com/o-firmie
Критерії:
- Нас цікавить номери телефонів та імейли кожної фірми
Терміни виконання:
- По домовленності
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