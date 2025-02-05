Требуется разработка и настройка таргетированной рекламы для адресной рассылки. Необходимо создать эффективную рекламную кампанию, которая позволит достигнуть целевой аудитории и повысить конверсию. Обеспечьте четкое понимание требований к контенту и настройкам рекламных объявлений.
Создание креативов и заголовков
Создание креативов и запуск рекламы на facebook и гугл
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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