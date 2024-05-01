Настройка Google Analytics (GA4)

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Открыт1 заявка15 просмотров

Нужно настроить Google Analytics (GA4) и электронную торговлю для интернет магазина

Google AnalyticsНастройка аналитики
10 часов назад
Андрей
 
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 отзывов

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Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
145 отзывов
4 часа назад