Необхідно налаштувати Meta Pixel для правильного обліку конверсії на сайті. Зараз піксель спрацьовує відразу, навіть якщо форма не відправлена. Потрібно зробити так, щоб він активувався лише після успішної відправки форми без додаткової сторінки.
Настройка Google Analytics (GA4)
Нужно настроить Google Analytics (GA4) и электронную торговлю для интернет магазина
Заявки фрилансеров
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