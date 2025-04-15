Ищем опытных digital маркетологов для продвижения конференции в Google и Twitter с бюджетом 5000$. Требуется предоставить портфолио при подаче заявки. Основные лендинги конференции включают reactsummit.com, jsnation.com, reactdavanced.com и reactday.berlin.
Налаштування контекстної реклами Google Ads
Доброго дня.
Є українська компанія, яка працює у напрямку продажу навантажувальної техніки. Сайт скину по запиту. Шукаю фрілансера для налаштування контестної/товарної реклами і забезпечення її функціонування в наступному.
Що очікую:
Постійно онлайн в месенджері
Оперативний зворотній зв'язок
Налаштування контекстної та товарної реклами
Пропозиції що напрямків реклами Google
Рекомендації по сайту які на вашу думку збільшать конверсію
Напишіть умови співробітництва:
Вартість ваших послуг з налаштування, оптимізації та підтримки рекламних кампаній.
Терміни налаштування.
Умови розрахунку
Виконавці з росії не розглядаються.
Дякую!
Заявки фрилансеров
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