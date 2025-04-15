Налаштування контекстної реклами Google Ads

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  2. Контекстная реклама
Открыт5 заявок22 просмотра

Доброго дня.

Є українська компанія, яка працює у напрямку продажу навантажувальної техніки. Сайт скину по запиту. Шукаю фрілансера для налаштування контестної/товарної реклами і забезпечення її функціонування в наступному.

Що очікую:

  • Постійно онлайн в месенджері

  • Оперативний зворотній зв'язок

  • Налаштування контекстної та товарної реклами

  • Пропозиції що напрямків реклами Google

  • Рекомендації по сайту які на вашу думку збільшать конверсію

Напишіть умови співробітництва:

Вартість ваших послуг з налаштування, оптимізації та підтримки рекламних кампаній.

Терміни налаштування.

Умови розрахунку

Виконавці з росії не розглядаються.

Дякую!

Google AdsКонтекстная рекламаНастройка рекламных кампанийОптимизация контентаУправление рекламными кампаниями
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