Требуется настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics с использованием сервиса ApiMonster. Фрилансер должен обеспечить корректную интеграцию и передачу данных для эффективной работы контекстной рекламы.
Менеджер по закупке рекламы
Нужен человек который может подобрать тг каналы под тематику для закупки рекламы
Заявки фрилансеров
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