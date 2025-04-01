Менеджер по закупке рекламы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Открыт9 заявок46 просмотров

Нужен человек который может подобрать тг каналы под тематику для закупки рекламы

TelegramТаргетированная реклама
18 дней назад
Ярослав
22 дня в сервисе
Был
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
21 год
5 дней в сервисе
Был
5 дней назад
5 дней назад
Владислав
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
час назад
11 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
15 дней назад
Максим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
5 часов назад
16 дней назад
Денис
 
15 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
16 дней назад
Яна
 
17 лет
месяц в сервисе
Была
7 дней назад
16 дней назад
Наталія
 
22 года
месяц в сервисе
Была
16 дней назад
17 дней назад
Любов
 
24 года
17 дней в сервисе
Была
17 дней назад
17 дней назад
Тетяна
 
25 лет
месяц в сервисе
Была
16 дней назад
18 дней назад