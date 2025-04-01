Необхідно налаштувати Google Ads та Google Analytics для ефективного відстеження товарів на сайті. Завдання включає в себе інтеграцію та оптимізацію рекламних кампаній.
Настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics
Настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics через сервис ApiMonster
Заявки фрилансеров
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