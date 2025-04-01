Необходимо создать и настроить рекламную кампанию в Google AdWords для очного обучения психологии в Москве. Задача включает настройку для выдачи Google и КМС, при этом важны заявки, высокий CTR и конверсии. Семантическое ядро может быть предоставлено. Успешное сотрудничество может привести к новым проектам.