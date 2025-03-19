Требуется таргетолог для настройки контекстной рекламы в Instagram с целью продвижения бренда одежды на территории Польши. Необходимо разработать эффективную рекламную стратегию, ориентированную на целевую аудиторию.
Настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics
Настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics через сервис ApiMonster
Заявки фрилансеров
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