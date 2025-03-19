Требуется создать и настроить рекламную кампанию в Google Ads для очного обучения по психосоматике в Москве. Необходимо обеспечить высокий CTR и конверсии, учитывая аудиторию с VPN. Семантическое ядро может быть предоставлено. Оплата возможна только по картам РФ.