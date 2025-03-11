Запустити контекстну рекламу для існуючого сайту Психологічного центру

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок1 просмотр

Запустити контекстну рекламу для існуючого сайту Психологічного центру для дорослих.

Мета - створити/відновити потік клієнтів, що потребують психологічної допомоги.

Клієнти для психоаналітика; психотерапевта; консультанта та реабілітолога, що працюють з залежними/співзалежними особами та родинами залежних

Очікуваний бюджет на рекламу 10тис грн з перспективою отримання "бонусу" 10000 від Гугл.

Претендент має впоратись з обмеженнями та ліцензуваннями Гугл в цій сфері.

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