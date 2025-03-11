Шукається спеціаліст для оптимізації сайту з тематики модульних саун і будинків, а також для запуску реклами в GOOGLE. Основні завдання: покращення видимості сайту та ефективний запуск контекстної реклами. Цікавлять замовлення по Києву та області.
Запустити контекстну рекламу для існуючого сайту Психологічного центру
Запустити контекстну рекламу для існуючого сайту Психологічного центру для дорослих.
Мета - створити/відновити потік клієнтів, що потребують психологічної допомоги.
Клієнти для психоаналітика; психотерапевта; консультанта та реабілітолога, що працюють з залежними/співзалежними особами та родинами залежних
Очікуваний бюджет на рекламу 10тис грн з перспективою отримання "бонусу" 10000 від Гугл.
Претендент має впоратись з обмеженнями та ліцензуваннями Гугл в цій сфері.
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