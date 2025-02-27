Контекст на страницу Концерта

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Настроить контекст яндекс-гугл, афиша концерта 27 марта 2025 в г. Минске. Контекст должен привезти на музыкальный сайт, где уже сформирован анонс концерта и специальная страница "ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ОНЛАЙН на концерт 25 марта 2025"

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