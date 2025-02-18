Контекстная реклама Google

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Здравствуйте!

Ищем опытного специалиста по контекстной рекламе Google для работы под ключ. Задачи включают создание аккаунта, подбор ключевых слов, настройку и запуск рекламных кампаний.

Основное направление — настройка рекламы для сайтов, связанной с программой 7zip, excel.

Требования:

Рекламные кампании на русском языке.

Гео: Армения и Молдова.

Все этапы работы — от создания аккаунта до финального запуска.

Если вы готовы взяться за проект, присылайте ваши предложения!

GoogleGoogle AdsКонтекстная рекламаНастройка рекламных кампанийСоздание аккаунтовПодбор ключевых слов
2 месяца назад
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