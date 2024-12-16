Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок18 просмотров

Необходимо настроить и поддерживать рекламные кампании в Яндекс.Директ.

Можно без большого опыта - объясним, что конкретно нужно делать и за чем следить.

нужно:

  • собирать и кластеризовать семантику

  • кластеризовать семантику

  • создавать объявления (вводные и примеры дадим)

  • настраивать рекламные кампании в поиске и в РСЯ (баннеры рисовать не нужно, делаем своими силами).

  • следить за работой кампаний и оптимизировать их (по алгоритму)

Все подробности лучше обсудить в tg (в профиле)

Настройка рекламных кампанийУправление рекламными кампаниямиЯндексЯндекс ДиректСбор семантического ядра
3 месяца назад
Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Куанышбек
 
43 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
25 отзывов
3 месяца назад
Павел
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад
Марина
 
35 лет
3 месяца в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
92 отзыва
3 месяца назад
Лучший специалист контекстной рекламы апреля
#1
Контекстная реклама
Ксения
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Михаил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад