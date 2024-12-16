Необходимо настроить и поддерживать рекламные кампании в Яндекс.Директ.

Можно без большого опыта - объясним, что конкретно нужно делать и за чем следить.

нужно:

собирать и кластеризовать семантику

кластеризовать семантику

создавать объявления (вводные и примеры дадим)

настраивать рекламные кампании в поиске и в РСЯ (баннеры рисовать не нужно, делаем своими силами).

следить за работой кампаний и оптимизировать их (по алгоритму)

Все подробности лучше обсудить в tg (в профиле)