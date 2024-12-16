Требуется настроить Яндекс Директ и РСЯ, следуя заданному плану. Ожидается создание рекламных кампаний, подбор ключевых слов и оптимизация объявлений для достижения лучших результатов.
Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ
Необходимо настроить и поддерживать рекламные кампании в Яндекс.Директ.
Можно без большого опыта - объясним, что конкретно нужно делать и за чем следить.
нужно:
собирать и кластеризовать семантику
кластеризовать семантику
создавать объявления (вводные и примеры дадим)
настраивать рекламные кампании в поиске и в РСЯ (баннеры рисовать не нужно, делаем своими силами).
следить за работой кампаний и оптимизировать их (по алгоритму)
Все подробности лучше обсудить в tg (в профиле)
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