Задача для специалиста по контекстной рекламе

Создать и настроить контекстную рекламу в Google Ads по тематике трейдинга, успешно пройти модерацию и запустить кампанию.

Детали задачи:

1. Тематика: Трейдинг (серая тематика).

2. Источник трафика: КМС (Контекстно-медийная сеть).

3. Креативы:

- Уже готовы, предоставлены дизайнером.

4. Гео: Чехия/Польша

Дополнительно:

Возможна оплата за консультации и помощь в самостоятельной настройке рекламной кампании.

Требования к кандидату:

- Опыт работы с серыми тематиками и прохождением модерации в Google Ads.

- Знание особенностей работы в КМС

- Навык клоакинга