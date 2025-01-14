Привлечение клиентов на бурение скважин и сваи

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки31 просмотр

Нужен специалист для настройки рекламных кампаний на услуги бурение скважин, установка свай и асфальтирование.
Задача — обеспечить стабильный поток целевых клиентов. Требуются подтвержденные результаты в этих или смежных нишах (повышение конверсии, снижение стоимости лида, увеличение продаж и тд).
Прикрепляйте работы и кейсы в нашей или похожей нише.
Цену указал ориентировчно, Укажите свою цену.
Благодарю)

Настройка рекламных кампанийПривлечение клиентов
4 месяца назад
guest_1736867565420
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