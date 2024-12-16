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Настройка контекстной рекламы гугл эдс (кмс) по серой тематике - трейд
Задача для специалиста по контекстной рекламе
Создать и настроить контекстную рекламу в Google Ads по тематике трейдинга, успешно пройти модерацию и запустить кампанию.
Детали задачи:
1. Тематика: Трейдинг (серая тематика).
2. Источник трафика: КМС (Контекстно-медийная сеть).
3. Креативы:
- Уже готовы, предоставлены дизайнером.
4. Гео: Чехия/Польша
Дополнительно:
Возможна оплата за консультации и помощь в самостоятельной настройке рекламной кампании.
Требования к кандидату:
- Опыт работы с серыми тематиками и прохождением модерации в Google Ads.
- Знание особенностей работы в КМС
- Навык клоакинга
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