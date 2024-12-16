Контекстная реклама для сервиса финансового анализа

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Сервис производит анализ финансового состояния организации. Целевая аудитория - Республика Беларусь.Средний чек - 5,6 долл. В настоящее время, настройка и в гугл, и в директе произведена, но недостаточно эффективна.

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OrlovSerg
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