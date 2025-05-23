Компанія GE Marketing шукає технічного спеціаліста з контекстної реклами (Google Ads). Обов'язки включають налаштування рекламних кампаній, підготовку звітів та моніторинг результатів. Вимоги: відповідальність, пунктуальність, бажання розвиватися. Формат роботи — віддалено.
Настройка рекламного кабинета. Прохождение модерации.
Настройка рекламного кабинета. Прохождение модерации. Настройка гугл рекламы, прохождение модерации.
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