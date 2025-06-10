Технічний спеціаліст з контекстної реклами (Google Ads)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
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Компанія GE Marketing шукає технічного спеціаліста з контекстної реклами (Google Ads) для налаштування та ведення рекламних кампаній. Основні обов'язки включають взаємодію з клієнтами, налаштування рекламних кампаній, підготовка звітів та моніторинг результатів реклами. Вимоги: відповідальність, пунктуальність, бажання розвиватися у сфері контекстної реклами. Формат роботи — віддалено.

Google AdsКонтекстная рекламаНастройка рекламных кампанийУправление рекламными кампаниями
2 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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