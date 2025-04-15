Необходим опытный специалист для улучшения рекламной кампании Google Ads компании, предоставляющей бухгалтерские услуги в Канаде. Задача включает аудит текущей кампании, настройку ключевых слов и объявлений, а также адаптацию текстов на сайте для повышения конверсии. Опыт работы с малым бизнесом в Канаде будет преимуществом.
Запуск рекламы в гугл под ключ
эзотерика
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