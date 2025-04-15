Улучшениe сайта и рекламной кампании

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Opisanie ot clienta: Наша компания предоставляет бухгалтерские услуги для малого бизнеса в Канаде.
Мы уже запустили рекламную кампанию Google Ads, но она не приносит ожидаемых результатов.

Нам нужен опытный специалист, который:

  • Обладает практическим опытом в настройке и оптимизации рекламных кампаний Google Ads для рынка Канады/США;

  • Может провести аудит и доработать текущую рекламную кампанию (поиск, ключевые слова, объявления, таргетинг и т.д.);

  • Поможет адаптировать и отредактировать тексты на сайте, чтобы они лучше конвертировали;

  • Понимает особенности целевой аудитории малого бизнеса в Канаде (желательно, но не обязательно).

Ждём ваши предложения, портфолио, примеры успешных кейсов и ориентировочную стоимость работ.

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