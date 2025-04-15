Opisanie ot clienta: Наша компания предоставляет бухгалтерские услуги для малого бизнеса в Канаде.

Мы уже запустили рекламную кампанию Google Ads, но она не приносит ожидаемых результатов.

Нам нужен опытный специалист, который:

Обладает практическим опытом в настройке и оптимизации рекламных кампаний Google Ads для рынка Канады/США;

Может провести аудит и доработать текущую рекламную кампанию (поиск, ключевые слова, объявления, таргетинг и т.д.);

Поможет адаптировать и отредактировать тексты на сайте, чтобы они лучше конвертировали;

Понимает особенности целевой аудитории малого бизнеса в Канаде (желательно, но не обязательно).

Ждём ваши предложения, портфолио, примеры успешных кейсов и ориентировочную стоимость работ.