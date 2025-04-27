Поправити Meta Pixel (конверсію)

$4
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Открыт2 заявки10 просмотров

Вітання
ситуація наступна
Є сторінка на сайті

Meta Pixel відразу рахує конверсію Лід (Коли навіть форму не відправили)
форма -без додаткової сторінки.
потрібно зробити так, щоб піксель спрацьовува після відправки форми

CSSHTMLНастройка конверсий
день назад
Дима
 
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