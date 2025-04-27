Ищется опытный специалист для настройки и управления Google Ads кампанией по ремонту бытовой техники в США. Задачи включают составление семантического ядра, отбор ключевых слов, создание объявлений и настройка параметров кампании. Требуется опыт работы в Google Ads и понимание рынка ремонта бытовой техники в США.
Поправити Meta Pixel (конверсію)
Вітання
ситуація наступна
Є сторінка на сайті
Meta Pixel відразу рахує конверсію Лід (Коли навіть форму не відправили)
форма -без додаткової сторінки.
потрібно зробити так, щоб піксель спрацьовува після відправки форми
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